東台集團預期最近工具機及PCB鑽孔機在手訂單回升至32億元，預期明年景氣好轉，旗下東台及東捷科技兩家上市櫃公司，雙方明年共同開發PCB鑽孔複合及檢查複合機，東捷以台灣半導體先進封裝為主，也打入日本半導體設備供應鏈，目前半導體設備在手訂單達10％，目標是明年倍增至20％。兩公司均期待明年營收及獲利比今年成長。

東台集團旗下東台精機及東捷科技兩公司，股東群大部分相同，兩公司董事長都是嚴瑞雄，東台僅持有東捷持股4％，明年雙方共同開發PCB鑽孔複合及檢查複合機，目前市面上沒有相同產品。東台集團11日下午聯手舉辦法說會，東台與東捷東台精機協理嚴璐、東捷總經理陳贊仁，分別說明營運展望。

東台第三季轉虧為盈，EPS為0.09元，前三季每股虧損0.37元。11月合併營收7.16億元，比去年同期衰退9.92％；前十一月合併營收69.32億元，較去年同期減退29.32％。東捷第三季每股虧損0.37元；前三季每股虧損0.39元。11月營收回升至4.43億元，年成長13.96％；前十一月營收33.65億元，較去年同期衰退37.83％。

陳贊仁會前受訪表示，東捷以前每年營收30億元，去年、前年大陸面板廠持續建廠房，墊高比較基期，致使今年營收衰退。以往營收八成來自面板，今年比重降至六成多，LED佔比二成。今年已打入半導體業，前十月半導體營收佔比3％～4％，物流業營收佔比2％～3％。東捷朝更高解析度面板及MINILED發展，明年期待營收及獲利成長。

歐美疫情再起，雖難以預測。嚴璐指出，東台集團預期明年景氣會比今年好。東台集團旗下東台、亞太菁英及譁泰等公司在手訂單回升至32億元，能單能見度看到明年第二季，期待明年營收及獲利轉正。東台近期沒有蓋廠房計畫，資本支出約1億元以內，明年製造合併，將譁泰台南廠生產車銑複合機合機將搬回東台路竹廠生產，東台明年展開土地資產優化。

嚴璐、東台電子設備事業處副總經理陳育斌表示，東台在手訂單回升主因是大陸5G相關產業，帶動PCB業者對PCB鑽孔機需求增溫及汽車產業訂單回升，PCB鑽孔機佔東台母公司營收比重三成，PCB鑽孔機訂單比第三季增加二至三成，比去年同期增加四成。東台集團第四季工具機接單比第三季增加一成，較去年同期增加5％，訂單能見度4～6個月，其中大陸市場佔比達五成。

東台表示，東台在手訂單回升是因大陸汽車業及5G相關產業需求回升，帶動PCB業者對PCB鑽孔機需求增溫，PCB鑽孔機佔東台母公司營收比重三成，PCB鑽孔機訂單比第三季增加二至三成，比去年同期增加四成。

東台集團第四季工具機接單比第三季增加一成，較去年同期增加5％，訂單能見度4～6個月，其中大陸佔比達五成。前11月合併營收69.32億元，受上半年大陸汽機車表現不佳影響，使得前十一月汽機車及輪圈營收佔比從去年同期48％降至35％；亞太菁英以航太為主，航太產業前十一月訂單及出貨增加，佔比從去年同期8％提升至12％，PCB鑽孔機等電子業營收佔比從去年同期10％提升至15％。PCB佔東台個體營收三成，佔東台集團營收比15％。

大陸今年車市下半年變好，今年前11月佔比從去年同期38％增加46％，今年預估可達50％，大陸蘇州東昱產線需要加班，今年下半年營收回升彌補上半年衰退部分，今年大陸東昱營收持平。台灣因台商回流，前11月營收佔比從去年同期12％提升至16％。今年前11月亞洲區表現不如去年活絡，其中去年馬來西亞接到大單，亞洲市場從去年同期19％降至12％。

嚴璐指出，今年台灣工具機出口衰退三成，東台也等幅度衰退，主因東台去年表現相對比同業好，今年是谷底，去年墊高比較基期，期待明年營收及獲利轉正。工具機銷售以直銷為主，需要派員到客戶處安裝，今年營運受疫情及新台幣兌美元匯率升值雙重影響，今年營收衰退，因廠房及料公費等固定費用無法攤提，獲利及毛利率下降。

大陸汽車市場回升可帶動工具機訂單回升，5G也會帶動PCB訂單續增，歐洲冷看，東台美國銷售通路比較少，美國整體市場明年會回升，比歐洲好，歐洲目前最糟，亞洲市場開始動起來，尤其越南比較好。

(工商 )