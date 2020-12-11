33歲大陸網紅方媛3年前嫁給大她22歲天王郭富城，育有兩女，先前因潘瑋柏娶空姐，害方媛被拖下水陷「天王嫂訓練營」疑雲，幸好郭富城力挺愛妻。最近有網友在商場偶遇方媛，分享無PS過的側拍照，有網友酸真實的方媛和自拍照判若兩人，本人比較有肉，腰也比較粗，但也有人覺得一樣美。

帥氣的郭富城過去是「演藝圈發電機」，不僅跟熊黛林交往多年，許多小模名字也曾跟他牽上關聯，2015年郭富城突然曬出和方媛在車上的牽手照，寫下：「這樣開車要慢一點」，並標註女方帳號認愛，讓方媛隨之被起底，過往的性感照曝光，還被質疑曾進廠維修，但方媛無正式回應。

方媛無PS照流出。（圖／取自新浪娛樂）

有網友酸方媛本人跟自拍照判若兩人。（圖／翻攝自瓜組新鮮事微博）

今年7月潘瑋柏宣布迎娶「最美空姐」Luna，此樁喜事本引來網上一片驚訝和祝福，但前大陸首富王健林獨子王思聰被爆料，在朋友圈寫下：「我服了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，引發關於天王嫂訓練班的熱議。

方媛分享穿搭，美翻網友。（圖／翻攝自方媛微博）

對此，郭富城第一時間站出反擊，強調：「那個是不實報導，網路太自由，散播謠言的人都不需要負責任，但當事人好難受」，力挺愛妻。據《東網》報導，郭富城最近在廣州拍戲，方媛忙回歸網紅身分，分享穿搭，有人讚她人美又會穿搭，但也有人說：「衣品不行」、「人美穿什麼都好看，靠顏值在撐」、「有錢和品味確實沒關係，檔次不夠」。

(中時新聞網)