依室內空氣品質管理法授權，環保署日前公告第一批及第二批公告場所，今天再度預告第三批公告場所，新增納入包括２００人以上幼兒園、２０床以上的產後護理機構、３５人以上的托嬰中心、地區型醫院、１０００平方公尺以上的健身房，總計約２２００多家，並納管包括二氧化碳、甲醛等項目，如果項目超標最高可開罰２５萬元。

據環保署預估，此次新增的２２００個場所內，其中以200人以上幼兒園最多、達８００多家，而２０床以上的產後護理之家也有５００多家，地區型醫院則有３００多家。

環保署空保處科長謝仁碩表示，各新增納管場所的納管項目不一，但所有皆有納管二氧化碳、甲醛等，但如健身中心、月子中心、幼兒園則要納入ＰＭ１０、細菌等項目，目前也持續對各該場所宣導中，也擬在６０天的預告期間內召開研商會議。

謝仁碩提及，室內空品是希望場所自主管理，如有超標的話，會先要求限期改善，並在明顯處張貼該場所室內空氣品質不合格，如果在限期改善後還是超標，則可開罰5萬至25萬元。

(中時 )