【政新鮮】許淑華談六合夜市到中天關台 3字狠酸蔡政府

高雄六合夜市人潮銳減，面臨60年來最慘狀況，攤商及店家叫苦連天，國民黨立委許淑華在中時新聞網節目《政新鮮》提到，從北到南全台灣所有的夜市，最為人詬病的就是重複性太高，一路上看過去賣的東西都一樣，對於外來的遊客吸引力就不高，呼籲夜市商圈自治會能盡心經營，發展出屬於自己的在地特色。

許淑華指出，在韓國瑜當市長的時候，曾經找來不少的觀光代言人來推廣高雄旅遊，吸引了許多遊客的到訪，但現在因為缺乏長遠的規劃，人潮冷清已不若以往，進而使夜市商圈逐漸沒落，對此許淑華也提出建言，希望能由政府相關單位輔導夜市商圈，並以她最愛逛的台中中華夜市為例，就有自成一格的冷凍芋頭甜點，而像高雄其實也有木瓜牛奶這樣一個具備代表性的特色飲品，或許可以藉此發想主題活動，搭配其他小吃產品串連，去做全面性的規劃。

六合夜市辦桌活免費吃活動挨批，民眾到現場發現木瓜牛奶只是1人1小杯，相當失望（資料照／高市議員陳若翠提供）

高雄市政府經發局日前舉辦「辦桌免費吃」活動，民眾到現場發現變成「小杯試飲」被罵翻，許淑華則表示，如果辦活動能活絡經濟刺激消費是很好，但要多用點心，不是外包給公關公司，錢花一花就算了，都不去盡到督導的責任，搞到現在民怨深深，市民對市府辦的活動失去信心。話說至此，許淑華也感嘆祝福高雄，希望在陳其邁市長的執政底下，攤商業者都能順利度過難關。

(中時新聞網)