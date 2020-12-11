中和秀朗橋北側地段10年來受限河川安全管制區，無法開發，終於在今年12月初通過都市計畫變更並發布實施，預計15日召集130位土地所有權人，舉辦首場區段徵收公聽會；地政局表示，開發案範圍約4.26公頃，若流程順利，最快後年初動工、2023年完工。

秀朗橋北側開發案範圍東至新北環河快速道路、西至成功路97 巷及環河東路四段、南至秀朗橋頭、北臨環河東路四段及新北環河快速道路口，面積約4.26公頃，雖座落精華地段，卻因多數面積位於河川治理線內，10多年來開發案卡關，至今多為停車場、私人菜園及荒廢土地。

水利署今年推動堤防加高工程，該地段終於在5月公告劃出河川安全管制區域，讓地段發展重建曙光；新北市隨之推動區段徵收，15日將在中和地政事務所辦理首場公聽會，說明作業時程、開發目的和方式等。

地政局區段徵收科長鄭景汎指出，該地段涉及130位土地所有權人，其實不算多，7月時邀集地主開過一場座談會，當時部分地主在意地目劃分問題，但目前都市計畫已發布實施，這次會議主要是和地主雙向交流，聽聽看是否還有其他意見。

鄭景汎補充，本次開發案公共設施用地約2.11公頃，包含3座公園兼兒童遊樂場、1處廣場兼停車場用地、1塊消防用地及綠地和道路，預計明年底公告區徵作業、2022年開工、2023年完工。

(中時 )