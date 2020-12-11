又到了歲末年終，不少人寄望來年能迎來好運，尤其是身邊苦無對象的單身男女，就盼能早日遇上良緣，不過搜狐網「花間雨屋星座」專欄日前卻指出，2021年有4星座女生要暫且看開，多將心力轉移他處，對於姻緣不要操之過急。

白羊女：事業運上升，姻緣不佳

2021年是白羊女的事業上升期，白羊也會全心投入事業而無暇顧及姻緣，戀愛中遭遇的難關也很難圓滿解決。單身者如果有幸遇到不錯的對象，切記好好把握，先培養好感情，結婚來年再談會比較好。

雙魚女：事業運平穩，結婚艱難

想在2021年走入婚姻的雙魚女要注意了，這一年結婚恐怕會遇上諸多麻煩，對方結婚的意願也不高，事業運則相對平穩，想嫁出去的雙魚女不妨再等等。

金牛女：事業運順暢，恐遇人不淑

金牛女2021年的事業運順暢，但如果想終結單身卻相對較難，若有遇上良緣就好好珍惜，但要想一股作氣嫁做人婦不如再等等。

雙子女：事業運曲折，嫁人也難

2021年對於雙子女而言可謂一波三折，不僅事業運不佳，婚姻也沒著落，要想結婚可說難上加難。

(中時新聞網)