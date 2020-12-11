「埔里醮好祈福集印帖」的朱雀章不翼而飛，埔里圖書館已商請廠商做好新章，即日起民眾可在圖書館1樓補蓋，完成別具紀念意義的活動。（黃立杰攝）

南投縣埔里鎮立圖書館配合清醮活動，推出「埔里醮好祈福集印帖」活動，但於清醮活動結束時，赫然發現南壇的朱雀印章遺失，經過幾日搜尋未果；圖書館長蘇麗雯表示，已商請廠商做好新章，即日起民眾可在圖書館補蓋，完成別具紀念意義的活動。

蘇麗雯表示，今年祈安清醮活動，圖書館特別製作手工紙集印帖，並以知名4聖獸的青龍、白虎、朱雀、玄武圖案設計印章，擺放於各大壇，讓民眾於4大醮壇遊覽集印，許多民眾說，集起來很有成就感，甚至有外地無法回鄉的遊子，請朋友幫忙搜羅。

可惜的是，清醮活動結束後，圖書館發現南壇老照片展區的朱雀印章不翼而飛，其他壇工作人員得知訊息，也趕緊將其他3個章回收至圖書服務台，由專人看管。蘇麗雯說，雖然好幾天都找不到朱雀章，但希望僅是活動混亂，導致小朋友誤拿或拉扯掉落，當天已請廠商重刻一只，目前4章都是齊全的，放置於埔里圖書館1樓，民眾無論使用集印帖或自行設計的卡片，都可以順利集滿印章，集印台將擺放至12月底。

此外，清醮期間推出免費限量索取的「埔里醮好文創口罩」十分熱門，埔里鎮公所將再從「埔里醮好」抽獎活動，抽出千名幸運者獲得新一波的口罩，得獎者將於下周公告在「作伙生活廖志城」粉絲專頁中。

(中時 )