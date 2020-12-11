繼國泰航空大裁員後，香港航空宣布裁員250人，全屬機組人員。

港航表示，疫情對航空業帶來持續衝擊，為應對旅遊限制和往後航空業的需求下降，不得不在過去一年對業務進行重大調整，持續調整不但大大影響公司收入，在可預見的將來削減公司對機組人員及員工的需求，因而作出裁員艱難決定。

港航稱，會依照僱傭合約條款及勞工法例為所有受影響的機艙服務員提供補償方案。

港航於2月裁員400人，9月曾推出計劃鼓勵員工暫轉為兼職，參與員工將分為兩組，分別於2020年11月及12月、2021年1月及2月工作，基本工資和固定津貼將減少三成，期間可找其他兼職，但須向公司申報，受影響人數約1,200人。

港航在10月向地勤人員發出內部通知，於11月1日起至2021年3月止，推出無薪假計劃。員工於11月至2021年3月期間的薪金將會按其職級調低5％至15％，每月放最多4天無薪假。

(工商 )