自德州檢察總長帕克斯頓（Ken Paxton）8日向美國最高法院提起訴訟，向喬治亞州等由民主黨總統當選人拜登勝出的4個搖擺州提告後，又有17州加入德州行列；另據美媒《Axios》報導，106位共和黨籍的眾議員也於10日加入挺川行列，支持德州對4搖擺州開告，讓川粉們氣勢大振，認為其聲勢浩大有如組成「復仇者聯盟」。

106位共和黨籍的眾議員10日加入挺川行列，支持德州對4搖擺州開告，讓川粉們氣勢大振。

報導指出，曾在川普因「通烏門」遭彈劾時替他大力發生的共和黨研究委員會主席強森（Mike Johnson）號召下，召集106位共和黨籍議員簽署意見陳述書，支持德州向最高法院的請求，也就是要喬治亞州、密西根州、賓州與威斯康辛州等搖擺州以新冠疫情為藉口，非法改變選舉規則，導致投票正當性降低，並要求在這些州內的總統大選所產生的選舉人團應該不得計算在內14日的選舉人團投票內。

議員在遞交給最高法院的文件中指出，「這份文件表達了作為國會成員的我們，以及上百萬不知所措的選民們的關切；在2020年大選中，那些不合憲法的規定，造成了懷疑大選結果，以及美國選舉系統的正當性是否仍存」。簽署的共和黨眾院成員，包括第號人物史卡利斯（Steve Scalise）、眾院司法委員會首席議員喬丹（Jim Jordan）、眾院自由核心小組主席畢格斯（Andy Biggs）、眾議員班克斯（Jim Banks）；不過眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）與共和黨團會議主席錢尼（Liz Cheney）並未加入簽署。

雖然川普自大選結果出爐以來已發起50多份選舉爭議相關訴訟案，但若非不為法院受理，就是官司吞敗，至今仍未能藉由任何一場訴訟戰替川普翻盤；不過共和黨員加入控訴行列，其意圖就是期盼最高法院能夠聽取川普陣營的論點。強森表示，「我們並非針對個別的選舉舞弊案打官司，純粹要表達先前指控規模之大，以及那些被告州內部的違規事項，值得最高法院謹慎且反覆審查」。

(中時新聞網)