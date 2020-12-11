救災人員以削岩機、油壓撐開器、棘輪束帶等器材對牆面進行局部破壞，撐開可救援的空間。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真）

11日上午10時32分中壢區康樂路發生一起受困事件，28歲林姓男子10日晚間疑因精神恍惚，不慎失足摔落2座房屋的外牆空隙，動彈不得長達數小時，桃園市消防局獲報後，隨即通知特搜及鄰近單位支援，經過一番搶救終於救出林男，解決一場虛驚。

據悉，林男周邊原設籍於新北市，數天前因故前往中壢，卻不慎失足卡牆縫，周邊鄰居聽到後立刻撥打110，警消獲報後前往馳援，在多人協力下救出林男，雖有多次詢問為何會卡在牆縫內，他卻始終不發一語。

附近民眾表示，大約在昨晚地震後，就聽到林男的呼救聲，嚇得她趕緊報警，但不清楚為何林男會卡在牆縫。

桃園市消防局指出，前往救護時先以棉被包覆林男，救災人員再以削岩機、油壓撐開器、棘輪束帶等器材對牆面進行局部破壞，撐開可救援的空間，總算成功救出動彈不得的林男，幸虧林意識清楚，僅左手臂及左後背部有挫傷、四肢及臉部輕微擦傷，經救護人員包紮後，現已送至聯新國際醫院治療，目前已無大礙。

(中時 )