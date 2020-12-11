紡織股集盛(1455)今舉行線上法說會，受到新冠疫情影響，第2季歐美接力封城，對全球紡織業景氣造成重傷害，集盛今年前3季營收僅53.97億元，比起去年同期大幅縮水逾4成；稅後淨損3.27億元，換算每股淨損0.56元。展望2021年，公司表示營運績效可望較2020年有大幅進步。集盛目前營收占比依次為尼龍粒，加工絲，原絲和工程塑料。尼龍粒主要是外銷，而加工絲，原絲主要是內銷；至於工程塑料內外銷約各半。

針對未來展望，首先在尼龍粒方面，尼龍粒產線整合後，將可提升稼動率有效降低成本，尤其可避免因減產損失造成的成本負擔。尼龍主要原料CPL目前價格處於低檔，穩定中有逐漸上漲趨勢，並在加強產銷及採購管理的努力下已有效降低庫存， 可減少存貨跌價損失風險及資金積壓。2020年第四季起，尼龍粒訂單需求旺盛，部份產品供不應求，2021年展望樂觀。

其次，尼龍原絲，集盛尼龍原絲經產線整合，可提升生產效率，成本大幅降低，並調整產品組合，淘汰不合效益產品，可望提升獲利。

至於尼龍加工絲，集盛表示，2020年尼龍加工絲在調整產品組合策略下，毛利率較2019年大幅提升，預計2021年仍可持續。

複合材料方面，集盛複合材料產品未受武漢肺炎疫情影響，今年營運穩定，不但銷量成長、毛利率亦有相當幅度提升，目前營收比重約佔本公司8%，在客戶穩定需求仍旺的趨勢下，預計2021年營運仍可穩定成長。

最後是聚酯產品，新建聚酯原絲產線第一期已順利量產，第二期也於第四季完成裝機試產，生產效率及品質均達業界水準以上，逐漸發揮聚酯產品一貫化優勢，可望提升聚酯加工絲獲利能力。集盛未來聚酯原絲產線將逐步增加特殊POY產量，供應自有加工絲使用，可望提升加工絲競爭力。集盛加工絲產品擁有優良品質及堅強研發能力，備受下游客戶肯定，自2020年第三季起毛利率逐漸提升已超越2019年水準，目前產能滿載，產品供不應求，已增購5台新型假撚機，預計2021年第一季起陸續投產，預計可再提高加工絲之獲利。

(時報資訊)