周五南韓的新冠狀病毒單日確診數連續第3天逼近700例，儘管冬季爆發的這波新疫情可能更為嚴重、持續更長時間，但該國衛生主管機關對於採取最嚴格的防疫措施仍然態度保守，並警告此舉將重創韓國經濟。

韓國疾病管理本部周五公布新增病例689人，超出前一日的新增 682例，並改寫該國單日確診數的次高記錄。

在周五新增的病例中，包括673個本土病例，此外，有512個病例出現在包括京畿道與仁川在內的大首爾地區。

目前韓國累計確診數達到40,786人。該國的單日確診數在2月29日創下最高記錄，為909例。

周五韓國增加8個死亡病例，使累計染病死亡病例數達到572人。

該國衛生部門高層Yoon Tae-ho表示：「首爾地區報告的病例占總數的76%，並沒有緩解的跡象。第2級社交距離機制自11月24日開始實施，但在降低染疫數的成效有限」。 該官員呼籲民眾遵守目前的2.5級社交距離規定，並警告一旦被迫啟用最高級別的社交距離措施，南韓經濟活動勢必受到嚴重打擊。南韓的防疫措施級別分為5個等級，目前實施的2.5級是防疫強度第二高的級別。

(時報資訊)