因美國新冠肺炎確診病例繼續攀升，令許多企業受到限制，使投資人對經濟復甦期望降低，加上美國初請失業救助金人數達近3個月高點，抵銷市場預期美國新一輪財政刺激政策的期待，因此令金價走揚；截至台北時間下午3點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

2月黃金上漲2.9美元，報每盎司1840.3美元。

3月白銀下跌0.006美元，報每盎司24.1美元。

1月白金上漲10.8美元，報每盎司1038.5美元。

3月鈀金上漲18美元，報每盎司2353.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)