《商情》黃金亞洲電子盤走揚 15:232020/12/11 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國新冠肺炎確診病例繼續攀升，令許多企業受到限制，使投資人對經濟復甦期望降低，加上美國初請失業救助金人數達近3個月高點，抵銷市場預期美國新一輪財政刺激政策的期待，因此令金價走揚；截至台北時間下午3點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 2月黃金上漲2.9美元，報每盎司1840.3美元。 3月白銀下跌0.006美元，報每盎司24.1美元。 1月白金上漲10.8美元，報每盎司1038.5美元。 3月鈀金上漲18美元，報每盎司2353.5美元。(商品行情網) 《盤後解析》神「積」顯靈 周線6連紅 後疫亞洲新星 越南出線 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #走揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鋼價暴漲 中鋼、大成鋼領頭衝 04:102020/12/11 證券．權證 《電子零件》台達電前景亮 眾外資相挺 11:252020/12/11 財經 編‧輯‧室‧報‧告－寶佳下一步怎麼走？ 04:102020/12/11 專題周報 鋼鐵領頭衝 16檔傳產股催油門 04:102020/12/11 產業特刊 營收轉機大 16檔法人押寶 04:102020/12/11 產業特刊 《國際產業》疫苖接種上路 油價可望連漲6周 14:492020/12/11 財經 操盤心法－短線整理，明年成長股持續震盪盤堅 04:102020/12/11 證券．權證 《商情》供應趨緊 支撐馬來西亞棕櫚油收高 10:002020/12/11 財經 《台北股市》盤中焦點股：富邦金、群創、威致、天鈺、第一銅 10:002020/12/11 財經 11月持倉量縮減107公噸 黃金ETF創史上第二大淨流出 04:102020/12/11 全球財經 每天都23年新高 台幣早盤暴漲逾3角 殺進28.1元 09:462020/12/11 財經 財經熱門新聞 驚！蘋果砍單第1槍 大咖外資爆台積電明年危機 - 財經 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 不是唱衰！日本智庫示警 2035年台灣GDP被東南亞1國超車 - 財經 被狂問台積電還能買？謝金河：發生兩個「如果」投資價值更高 - 財經 彭淮南防線掰了！台幣強升到28.4元 天天創23年半新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。