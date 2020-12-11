永豐餘（1907）投控旗下無線射頻標籤（RFID）大廠永道射頻技術，看準5G時代帶動物聯網（IoT）發展趨勢，於土城打造全台最大RFID工廠，預計18日落成啟用，並提供技術及軟體設施，攜手統一超打造的X-STORE台中店將於明（12）日營運。

永豐餘投控股價自9月底一路震盪上攻，11月30日觸及24.8元、創1997年6月初以來近23年半新高，近日高檔震盪。今（11）日開高後量增價揚，臨近尾盤在買盤敲進下強勢上攻，終場勁揚3.17％、收於24.4元，領漲造紙類股，成交量增49.1％至7543張。

永道2004年於江蘇省揚州市設立，但2007年才正式投產運作，永豐餘投控2010年5月收購納為旗下全資子公司。永道主要業務為無線射頻標籤（RFID）及相關智慧系統的軟硬體設計、研發、製造及售後服務，應用於新零售、交通及票卡管理、物流管理領域等。

因應RFID市場需求持續攀升，永道近10年來持續投資擴產，目前已成為全球最大RFID ODM製造商、年產能超過30億枚、市占率突破25％。在歷時超過1年籌備後，已於6月29日向上海證交所送件申請上市，未來可望成為永豐餘集團首家海外掛牌公司。

永道目前實收資本額約新台幣8.35億元，永豐餘集團合計持股86.51％。受新冠肺炎疫情影響經濟活動及物流運輸，永道2020年前11月自結合併營收14.5億元、年減12.03％，幅度較前10月14.49％收斂。前三季稅後淨利1.79億元、年減32.25％。

看準5G時代來臨帶動物聯網發展愈趨多元成熟，並因應全球供應鏈轉向短鏈供應，永道於新北土城斥資打造新廠，以方便就近服務客戶。該廠為永道台灣首間、兩岸第3間廠房，規畫年產能達10億枚、為全台目前最大的RFID工廠，預計18日落成啟用。

而統一超打造X-STORE未來商店，於台中打造、預計12日開幕的第4家據點，即由永道支援標籤及周邊軟體設施，包括微波食品在內的上萬件商品均貼上RFID、結帳時自動感應，且透過「群讀」功能，只要將整批物品放進感應區，可在10秒內迅速完成結帳程序。

永道表示，在自助體驗店的應用層面上，除了內建RFID讀寫器與天線的快速感應結帳外，未來更能擴充至產品履歷、商品即期撿貨與包裹驗收搜尋，強化管理與庫存，甚至能針對商品進行情報分析，鎖定站在貨架前客戶做即時廣告推播，以精準行銷達到智慧零售。

展望未來RFID應用產業範疇，永道認為以服飾業占逾半數最高、交通運輸票券與物流業居次。而因應全球化浪潮，品牌業者需求日益廣泛，RFID將呈現出更多面向的商業模式，相關技術將有更多元的感測能力，以更多數據資料，統整為智聯網（AIoT）雲端加值應用。

永道認為，未來透過AIoT技術，除了識別、感測、啟動外，亦可實現追蹤行為模式，整合區塊鏈（Block Chain）與人工智慧（AI）等服務技術，將逐漸廣泛深入各應用領域，成為改變人們生活的關鍵技術，未來應用拓展發展潛力可期。

(時報資訊)