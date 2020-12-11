台北市立動物園的金剛猩猩「迪亞哥」和來自荷蘭的母金剛猩猩「Tayari」，在今年10月31日迎來第一個愛的結晶。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

台北市立動物園的金剛猩猩「迪亞哥」和來自荷蘭的母金剛猩猩「Tayari」，在今年10月31日迎來第一個愛的結晶，也是全台首隻出生的金剛猩猩，園方公布金剛猩猩寶寶的性別是個小男孩，並宣布「金剛北鼻命名」活動從今日開跑，直至18日中午，民眾到動物園粉絲專頁參與命名票選。

動物園綜合動物園及荷蘭Apenheul Primate Park的命名規則，投票時間為11日至18日，票選名稱包含波蘭提名「Ringo」，代表著波蘭團體遊戲、荷蘭提名「Jabali」，代表勇敢堅強、新光慈善基金會提名「Kwanza」，代表首位第一，而Apenheul保育員提名「Mapenzi」則為活潑調皮。其中，不少民眾發現，「Jabali」的又有台語「呷百二」長命百歲的諧音，因此，受到許多網友的喜愛。

園方指出，綜合台北動物園及荷蘭Apenheul Primate Park的命名規則，此次提名時是使用媽媽名字的結尾或是金剛猩猩原生地非洲的語言史瓦希利語命名，歡迎民眾參與網路命名投票，選出一個充滿祝福的名字。

保育員表示，金剛猩猩寶寶發展較為晚熟，剛出生的寶寶24小時被媽媽抱在懷裡，增加保育員觀察寶寶的困難度，不過寶寶在媽媽「Tayari」細心的照顧下，健康穩定的成長，寶寶的抓握能力也漸漸提升，經保育員觀察，也確定金剛猩猩寶寶是個小男孩。

另外，園方說，19日當天將揭曉命名結果，並抽出限量金剛猩猩紀念商品，園方提醒，遊客到非洲區金剛猩猩戶外活動時，可掃描現場QR-code回答金剛猩猩相關知識問答，就有機會獲得紀念好禮。

(中時 )