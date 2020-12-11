視覺空間扭曲、聽不見，竟都與這疾病有關！腦神經內科醫師林志豪分享，曾有患者在高速公路上開車時，眼前閃過白光，視線逐漸模糊，原以為是眼睛出問題，結果發現是預兆性偏頭痛，在劇烈頭痛發生前，會出現感官上的改變。

腦神經內科醫師林志豪分享，曾有位患者被眼科醫師轉介過來，因為在高速公路上行駛時，眼前突然閃過一陣白光，然後視角慢慢地從中心往外糊掉，把她嚇得趕快停在路邊。後來視線恢復後，趕緊去看眼科，但檢查眼睛卻沒發現問題，因此眼科醫師表示，這很有可能是偏頭痛的預兆，便請她改掛神經科。

林志豪表示，診療過許多位偏頭痛的病友，約有二到三成的人，會有預兆性偏頭痛的狀況，簡單來說就是，頭痛要來臨之前，身體就會出現警訊。通常會經歷兩個階段，分別是前驅期和預兆期，許多偏頭痛的人都經歷過前驅期的頭暈、噁心、想吐、打哈欠等症狀，但不是所有人都會經歷預兆期等。

林志豪指出，經歷預兆期的患者就是預兆型偏頭痛，就是在劇烈頭痛前，會開始出現一些預兆，且多屬於視覺、聽覺、嗅覺或觸覺上的感官改變。其中包括，看見閃光或出現視覺空間的扭曲感、暈眩耳鳴，甚至會聽不到聲音、對氣味異常敏感以及皮膚會出現異物感，例如：皮膚像是被針紮一樣。

林志豪也說，視覺性預兆最有名的例子，就是愛麗絲夢遊仙境的作者，在故事中愛麗絲服用會變大又變小的藥水，視覺上呈現出來的扭曲感，就是由擁有預兆型偏頭痛的作者所創作出來的。

(中時新聞網)