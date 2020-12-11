2021年恰為高捷公司成立20週年，為善盡企業社會責任，高捷公司特地將廣受好評的兩項活動：高捷公益路跑與高捷盃籃球賽於2021年擴大辦理，後續亦將持續推出一系列優質慶祝活動回饋給旅客及廣大市民朋友。首先於寒假期間1月23日至1月24日登場的是「高捷盃-無限寒戰3X3籃球賽」，農曆春節過後，再緊接於2月21日舉辦「高捷公益馬拉松-跑給輕軌追」，二場大型運動賽事預計將吸引超過四千人報名參加，希望藉此吸引外地喜好籃球與路跑運動的旅客來到高雄運動又觀光，搭乘捷運與輕軌暢遊大高雄。

其中原本都在每年暑假才會舉辦的高捷盃3x3籃球賽，已成為南台灣賽事規模最大的3X3籃球賽，本次特別於寒假期間加開「高捷盃-無限寒戰3x3籃球賽」，並規劃全新的無限挑戰賽制、球衣設計及不限年齡及性別的參賽組別，希望帶給高捷盃球友們不同的賽事感受及氛圍，報名費用為新台幣NT$800元／隊(?隊最多四人參賽)，凡報名參賽將贈送紀念球衣（每人一件／市價550元）及多項超值贈品，總贈品價值高達NT$4,000元／隊，線上報名請洽（https://bit.ly/2JFKTw0）。

高雄捷運公益馬拉松二部曲賽事更攜手與高雄市政府捷運局及運發局共同舉辦，將於2021年2月21日輕軌C5夢時代站起跑，競賽組別有全馬組（42.195公里）、半馬組（21公里）、挑戰組（10公里）、休閒組（4公里），活動已開放網路報名。本次路跑主題設定為「跑給輕軌追」，賽事路線以輕軌綠線C5夢時代站至C14哈瑪星站沿線進行設計，沿途網羅高雄知名打卡景點及旅遊勝地，如：高雄展覽館、光榮碼頭、真愛碼頭、新光碼頭、苓雅鐵橋、大港橋、香蕉碼頭、駁二特區、棧貳庫、台電南部發電廠區、星光水岸公園等，水岸輕軌沿線美景讓跑者盡收眼底！今年代言人邀請最強雙蘇-跑界濱神「蘇志濱」教練及蘇蘇精靈「蘇鳳婷」，邀請大家一起跟輕軌賽跑。此外，路跑賽事結餘款將援例捐贈創世基金會做為公益使用。相關報名資訊請至伊貝特報名網（https://reurl.cc/Xknpo3）或致電0903-631-837報名。

此二場大型運動賽事承蒙高雄市政府運動發展局、教育局、捷運工程局等局處大力支持及協助，更要特別感謝聯邦銀行、LP SUPPORT、草衙道購物中心、鈴鹿賽道樂園、大魯閣棒壘球打擊場、瑞儀教育基金會、德國施巴、獅王奈米樂、南美製藥、義大遊樂世界、加利利旅行社、柴語錄、光陽工業、鮮奇樂整合行銷公司等多家知名企業的贊助支持，不僅讓賽事內容更為豐富多元，更提供了許多超值報名贈品，既能運動強身又可獲得高CP值贈品的優質運動賽事，還不趕快手刀前往報名，相關賽事活動詳情都可於高捷公司官網查詢，歡迎大家踴躍報名參賽，一起「捷」伴動滋動。

另外運動不忘求知，110年2月3~5日針對全國高中生，高捷還有舉辦3天2夜「寒假捷運探索體驗營」，課程豐富多元，學涯、職涯、生涯讓你一次滿足。特別與成功大學合作，由交管系陳主任，講解考招新制、學習歷程及大學選才等攻略秘笈，配合課程安排需求，統一安排住宿「華園飯店草衙館」，12月11日起開始線上報名（額滿截止），報名費NT$4,800元／人，活動詳情請見官網（https://reurl.cc/3L2jRO）。

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