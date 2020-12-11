中華白海豚常在海上親子同遊，溫馨圖案出現在金門明信片，受到各地遊客歡迎。（金門縣水試所提供）

國際瀕絕保育類海洋生物中華白海豚有「媽祖魚」和「海上大熊貓」之稱，金門縣水產試驗所舉辦目擊紀錄影片、照片徵募活動，每筆獎勵金新台幣600元，採預約後到府收件，12月16日截止。

縣水試所說明，該所接受海洋委員會補助執行「金門海域中華白海豚調查計畫」，公開徵募目擊紀錄，只要提供2020年目擊時間、位置，並提供照片或影片佐證，即能加入金門中華白海豚公民科學調查的行列，並提供每筆獎勵金600元，手上有照片或影片的鄉親不要錯過。

有目擊紀錄者可撥打326408留下聯絡方式（上班日8：00-12：00、13：30-17：30），該所將派員到府收件，相關事宜公布於「守鱟幸福」粉絲專頁。該所另配合12月12日「延續懷舊漁村的溫度快閃市集」也辦理現場收件。

中華白海豚於每年「媽祖生」至端午節前後，在金廈海域現蹤逐浪覓食，因此在當地又有「媽祖魚」之稱。近年來在大、二膽海域頻繁出現，數量多時高達30、40隻左右， 讓兩岸釣客驚豔不已。

縣水試所表示，中華白海豚為保育紅皮書中的「極危」物種，成長需花費10年時間才能生育，雌豚懷孕期為11個月，每胎只能生育1隻海豚寶寶，一生最多可生6隻幼豚，屬於非常珍稀的保育動物。

金門國家公園管理處也指出，中華白海豚又稱「印度太平洋駝背豚」，在全球性棲地遭到破壞下，族群日益減少，被疑為2個亞種之一的台灣白海豚甚至不到100隻。對岸廈門在1997年成立中華白海豚省級自然保護區，希望這種正遭受棲地消失、誤觸漁網、水質汙染、水下噪音與淡水流量減少等5大威脅的瀕絕生物，有喘息和繁衍的地方。

(中時 )