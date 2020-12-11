綠營傳出甫卸任的的日本前首相安倍晉三，最快明年三月訪台，並可能將循捷克議長韋德齊（Miloš Vystrčil）模式，到立法院發表演說。對此，外交部次長田中光9日表示：「樂觀歡迎。」北京清華大學國際關係學系教授劉江永直言，安倍晉三訪台「可能性很大」，除了安倍家族堪稱日本政壇與台灣關係最密切的家族，台灣更亟欲藉日本向國際施壓；而安倍晉三本人的意識型態，也絕非「中國人民的真朋友」。

劉江永接受香港媒體《中評社》訪問表示，安倍晉三訪台是非常可能成行的，其原因有三：第一，安倍晉三本身與台灣政壇聯繫密切，像前總統李登輝去世時，他就親自指示前首相森喜朗率團訪台表達慰問；安倍家族堪稱是與台灣關係最密切的日本政壇家族，安倍晉三的弟弟岸信夫目前還擔任防務大臣，台灣也希望透過他們整個家族對日本政壇與國際施加壓力；第三，台灣一直希望找到一個，向國際社會發出加入國際組織呼籲的「代理人」。

劉江永指出，安倍晉三在位時不可能訪問台灣，但其因病辭職後仍在政壇富有影響力，所以台灣邀請他的可能性很大。不僅如此，安倍晉三本人應該也很有意願，這點從他兩度參拜靖國神社可見，他的歷史觀與戰爭關始終未曾改變，只是在位時為施政所做的調整罷了；此外，蔡英文擔任總統前也曾訪問過日本，並受到安倍晉三未公開的接待，可見兩人本來就有交情，故再度「重敘舊情」是可能的。

對於安倍晉三卸任後的動向，劉江永強調，其必會與台灣維持密切關係，因為即便他不主動，台灣為了整個安倍家族的影響力也會自己主動。中國大陸過去對安倍晉三缺乏認識，因其在位時的「破冰之旅」和2018年的訪陸行，而產生好感；然而在他兩度參拜靖國神社，並表示未來會繼續參拜後，已足證「他不是中國人民的真朋友」，更可見安倍晉三訪台，可能為中日關係與台海關係帶來的不穩定因素。

(中時新聞網)