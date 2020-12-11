許多人都有到吃到飽buffet用餐的經驗，結合中西料理，讓民眾大快朵頤，但究竟能不能吃回本，一直是大家討論的話題之一。一名網友表示，在buffet中，所有料理都吃過一輪，他好奇這樣「回本了嗎？」

原PO 7日於PTT八卦板發文指出，平常對於吃的很節省，很少機會可以吃到肉，日前到吃到飽餐廳用餐，首先拿了五塊烤牛肉、一盤生魚片、一碗牛肉清湯、白蝦一盤、烤生蠔、舒芙蕾4顆等，其他的料理加總下來，幾乎是一輪都嚐遍了，一頓下來900元有找。

原PO認為這似乎還沒回本，不過海鮮、牛肉都還算新鮮好吃，他好奇地問大家「有機會可以吃到回本嗎？」

貼文曝光後，不少網友表示「如果你是千千！可以啊」、「讓自己開心就有」、「可以回本啊！看你要不要為了回本，虐自己身體」、「如果那個價錢讓你吃的一直想回本代表你負擔不起，別去了」、「賠錢生意誰在做」、「吃回本？別傻了」。

另外，有一名做過餐飲業的網友透露，要吃到回本真的很困難，並替原PO試算了各料理的成本，「牛腱肉約60元、生魚片約60元、白蝦約100元、生蚵約30元、牛肉湯約15元、舒芙蕾約30=295元」。

這名網友進一步表示，剛推算的295元，再加上其他吃的應該不會超過400，400/900=45%。如此一來食材成本，毛利約55%。該名網友更表示，以上都只是高估成本的狀態做估算，實際上一定更低。

(中時新聞網)