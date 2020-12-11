彰化縣田中鎮一位女童人間蒸發12年，田中警分局偵查佐靠著妻子一句「女人的生活離不開寶雅」頓悟，立刻自賣場監視器下手調查，果真順利找到消失的母女。破案過程曝光後，寶雅也成為網友討論的話題，不少網友直呼「寶雅是黑洞」、「進去很難走出來」。

一位網友9日在批踢踢《WomenTalk》板上發文，他直呼彰化偵查佐的破案關鍵在「女人的生活離不開寶雅」這句話，實在太神奇，好奇發問網友是否認同這說法。

文發出後引起鄉民熱烈回應，不少人直說：「X北，中肯，每次踏進寶雅都要交1千元保費」、「中肯，寶雅真的很好逛，常常出來默默兩三千飛了」、「非常準」、「寶雅就是個黑洞啊」、「寶雅超好逛，東西單價都低，感覺自己什麼都買得起，從學生到小資還有歐巴桑誰不喜歡」

也有少部分網友持相反意見，紛紛說：「能網購的話就不一定了」、「明明就是好市多，誰會去逛寶雅啊」、「寶雅超貴。屈臣氏、康是美、全聯都屌打」；更有鄉民借題發揮，問起那男人的生活離不開何物？對此，鄉民也給出答案，直指「Pornhub」、「離不開A片」。

(中時新聞網)