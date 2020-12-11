MC HotDog熱狗(中)跟摩曼頓總經理謝鼎亨(右)、Garena總經理陳逸軒合照。(黃及人攝)

搶在今年耶誕節前夕，「NBA Store Taiwan」特別結合人氣手遊「Garena傳說對決」推出聯名商品，11日更特別請來華語嘻哈教父MC HotDog熱狗站台宣傳，摩曼頓總經理謝鼎亨說：「NBA與傳說對決都具團隊合作概念，雙方一拍即合。」

「在電競產業與運動產業的共通點，就是都可以建立一個社交平台，讓玩家或球迷從陌生人變成共同興趣好友，」Garena總經理陳逸軒表示，「希望藉由這次我們跟NBA Store Taiwan的結合，可讓玩家跟現實生活出現更多不同的連結。」

這次雙方的結合推出相當多款的聯名商品，包含聯名T恤、聯名證件套、聯名直傘、聯名皮皮抱枕、聯名皮皮貼布章、聯名夜燈、聯名手機支架、聯名皮皮籃球、聯名雨衣、聯名皮皮踝襪等等，更將舉辦相關聯名商品虛寶滿額贈活動。

MC HotDog熱狗更在現場分享自己聽到這次結合的感想，「我本來就很常來NBA Store Taiwan購買商品，這次聽到雙方結合，我那個念國中的小熱狗，必定會興奮不已，因為他除了喜歡看NBA，也在玩傳說對決，貝殼幣都不知道刷了幾萬。」

提到自己最愛的NBA球隊，MC HotDog熱狗有點無奈表示，「我一直以來都支持紐約尼克，但他們真的廢到爆！所以我只能相對支持勇士、獨行俠等隊，像我最喜歡的NBA球員就是勇士前鋒「追夢綠」卓雷蒙格林，我愛他的硬漢風格。」

(中時 )