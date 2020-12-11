七海蒂娜以偶像團體成員出道，後來轉型改當寫真女星後，今年1月才下海拍攝AV，傲人的E奶上圍加上逆天腹肌，可以說是她的活招牌，不過近來卻在推特曬出6年前擔任偶像時期的舊照，今昔對比整整胖了20公斤，立刻引起網友議論。

七海蒂娜6年前以名古屋地下偶像出道，後來加入AV女優團「惠比壽麝香葡萄」，才開始有AV作品問世，她近來在推特曬出當年「黑歷史」舊照，對比現在傲人E罩杯及逆天身材，當時她不僅雙頰和身材臃腫，體型更是如今數倍大，一雙粗腿更是驚人，讓網友看了難以置信，驚呼根本是判若兩人。

七海蒂娜曝光偶像時期的照片，只見當時她的體型臃腫。（圖／七海蒂娜推特）

七海蒂娜透露學生時期就因身材遭到同儕霸凌，連轉型成為寫真女星時，仍擺脫不了被嫌棄身材的夢魘，讓她可以說是苦不堪言，因此下定決心展開減肥之路，也順利剷除20公斤肥肉。

如今七海蒂娜不僅成為健身魔人，還時常參加健身比賽，傲人的E奶上圍及逆天腹肌更是令人稱羨不已，而她瘦身成功範例也相當勵志，成為許多人學習的榜樣。

(中時新聞網)