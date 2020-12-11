總統蔡英文今日出席安平艦交船典禮，她希望未來能打造超過一百艘國艦國造，帶動台灣造船業的發展，以及展現海巡執法的魄力及捍衛藍色國土的決心。

蔡英文肯定海巡署的貢獻，前一陣子馬祖限制水域的周遭出現了大量違法抽砂船，並且不時越界，海上密密麻麻的畫面，震驚了許多人。幸好海巡署明快處置，派出兩千噸級的「新北艦」前往支援，以高壓水砲強力執法，短時間內就將狀況解除，這就是海巡署「巡弋八方海疆」的決心。

面對離島地區嚴重的越界抽砂問題，蔡英文強調，台灣態度很明確，海巡署將持續派駐大型船艦，該取締就取締，絕不寬貸。同時，更要加快速度，全力推動前年開始的「籌建海巡艦艇發展計畫」，讓所有第一線執法的同仁，都能有性能更好、更安全的船艦，來執行國人所期待的任務。

蔡英文表示，為期10年的「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計打造超過100艘艦艇，從4千噸級的救難艦，千噸級、百噸級的巡防艦，再到巡防艇都有，而且最重要的，這些艦艇都將是國艦國造，能帶動台灣造船產業的發展和升級。

海巡艦艇的發展計畫，正如期、如質、順利，甚至超前推展當中。今天交船的「安平艦」和35噸級巡防艇，以及即將下水命名的「成功艦」，比起過往相同噸位的艦艇，不論是在速度上，還是功能上，都更加優良，充分表現出台灣造船業的技術實力。特別是在「安平艦」上，也納入了海軍部分設備，並具有「平戰轉換」的特性，必要時能立刻轉換成國防的重要戰力，這也代表在加強海巡執法能量的同時，國防的力量也會更加強化。

(工商 )