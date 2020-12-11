系微(6231)宣布Acer最新推出的Spin 7筆電，採用系微韌體解決方案與專業工程服務，此為全球首款搭載高通Snapdragon 8cx第二代5G運算平台的筆電。

Acer運用系微平台設計、開發與整合的專業技能以及Snapdragon 8cx第一代筆電開發的經驗成功地將全新Acer Spin 7產品推向市場。系微提供多項關鍵功能支援，包括完整的Setup Utility、POST過程中的快速鍵服務、為週邊裝置提供彈性的初始化程序、為外部零組件之間的溝通提供客製化BIOS介面和協助ARM平台導入傳統x86生產製造流程等。

Acer Spin 7可翻轉筆電採用360度軸承設計，搭配Wacom AES 1.0技術的觸控筆並具備多天(長達29小時)的長效電池續航力以及支援高速的5G連網能力，滿足今日隨處辦公的生活型態。

系微總經理莊鈴文表示，具有5G網路支援的高通Snapdragon 8cx Gen 2處理器與全球新興的5G服務相結合，能為系微帶來更多機會，讓系微可以幫助客戶開發創新的超便攜式系統平台，以滿足當今需隨處工作者對性能和連接性的強烈需求。

(時報資訊)