漢莎航空(Lufthansa)執行長施波爾(Carsten Spohr)在接受經濟週刊(WiWo)專訪時表示，如果與工會無法達成工資協商，明年第二季將有1000名機師將遭資遣。

如果與工會沒有完成協議，公司將史上第一次有500名機長和500名副機師將離開公司，史波爾表示，將在明年第二季發生。

史波爾在2014年擔任漢莎航空執行長，也在漢莎接受機師訓練，至今仍持有機長執照。

史波爾表示，由於疫苗的批准，預定漢莎明年夏天的(機票)訂單已經倍增，預計明年的業務將達2019年水準的一半，秋夏兩季可能高達70%。

漢莎預計明年停止流失大量現金，並在2022年實現獲利。

史波爾希望德國政府能夠從2023年起減少對公司持股。今年5月，德國政府向漢莎航空提供了90億歐元的政府援助，換取20%的股權。

執行長指出，漢莎只提取了30億歐元的紓困資金，由於嚴格的成本管理，公司只花了一小部分。

史波爾表示，如果公司無法與工會就削減工資和縮短工作時間達成協議，公司將不得不在明年第二季裁掉1000名機師。

(時報資訊)