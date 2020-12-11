沃爾瑪（Walmart）周四宣布該公司已經與美國各州達成協議，一旦獲得批准，沃爾瑪將向客戶與員工施打新冠疫苗。

這家零售巨頭表示，公司將在超過5,000家沃爾瑪門市與山姆會員店（Sam's Club）藥房備妥冰櫃與乾冰，以滿足疫苗的儲存要求。必要時，公司也將與各州合作，支援長期照護機構的疫苗接種工作。

連鎖藥局CVS Health Corp與沃爾格林（Walgreens Boot Alliance）也已經與美國政府簽署協議，將為長期照護機構的居民施打新冠肺炎疫苗。

美國已同意向輝瑞購買1億劑新冠疫苗。稍早前美國食品藥品監督管理局（FDA）的外部顧問委員會已經表決通過，建議該衛生監管機關應該授權輝瑞的新冠肺炎疫苖投入緊急使用，預計FDA最快周五就會批准該疫苖的緊急使用授權，並隨即展開疫苖配送與接種工作。

沃爾瑪表示：「各州將決定誰應該接種第一劑疫苗，以及何時接種，沃爾瑪在這方面沒有任何發言權，不過一旦他們開始行動，我們已準備好支援各州」。該零售巨頭並表示，現在已經對員工進行新冠疫苗的教育工作，一旦他們符合資格，就能選擇接種疫苗。

(時報資訊)