蘋果新機挹注，全球第一大PCB廠—臻鼎-KY(4958)第4季合併營收可望創下單季歷史新高，明年因有Mini LED等許多新產品開始出貨，可望是很好的一年，歐系外資看好臻鼎-KY前景，給予臻鼎-KY「優於大盤表現」，目標價為152元。

受惠於蘋果新機拉貨，臻鼎-KY自結11月合併營收達209.62億元，月增37.98%，年成長46.4%，突破200億元關卡，創下單月歷史新高，累計前11月合併營收為1122.34億元，年成長3.02%；臻鼎-KY表示，第4季業績可望創下單季歷史新高，全年業績可望優於去年。

臻鼎-KY於今年11月4日正式增資換股合併先豐通訊，成為臻鼎-KY持股100%子公司，目前臻鼎-KY已全面介入先豐進行調整，希望明年開始有成果。

臻鼎-KY在7月3日取得淮安第三園區21公頃土地，預計今年底動工，未來第三園區將以生產高階HDI、M-SAP及Anylayer為主；由於秦皇島廠區IC載板廠產能已滿，臻鼎-KY計畫在深圳第二廠區附近再增建一座IC載板廠；至於印度廠目前是試產階段如期進行，並進行客戶認證中，預計明年第1季加入生產階段，未來將以軟板後段模組為主。

臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，明年因有Mini LED等許多新產品開始出貨，各產品都會成長，明年是很好的一年。

歐系外資表示，身為全球第一大PCB廠，我們預期臻鼎-KY複製其在軟板及SLP成功，並透過一站式購足服務，以及收購先豐，抓住高速/高頻成長機會；HDI、汽車、基站增長，臻鼎-KY目前在HDI方面排名全球第七，我們預期HDI市佔率將持續增加，收購先豐可使臻鼎-KY切入持續成長中的汽車/伺服器/資料庫中心和基站市場，更多元的營收及客戶組合將推升獲利穩定成長，給予臻鼎-KY「優於大盤表現」，目標價為152元。

(時報資訊)