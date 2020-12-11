彰化縣溪州鄉僑義國小，11日舉辦防疫路跑，一早全校46位學生擠在門口蓄勢待發，在校長的一聲令下衝出校門。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣溪州鄉僑義國小，11日舉辦防疫路跑，一早全校46位學生擠在門口蓄勢待發，在校長的一聲令下衝出校門，繞行校園附近田園，總路程將近2公里，所有小朋友盡全力奔跑，校長林淑貞說，今年學校迎來60周年，算是校慶前活動暖身，運動是防疫最好的作為，跑出健康，跑出免疫力。

僑義國小發展英語教育、國際教育、環境教育等，學校要求學生每天都必須跑操場，運動強健身心，事實上路跑已經舉辦多年，今年因為疫情，讓民眾更加覺得運動增加體抗力的重要性，26日僑義國小喜迎60周年校慶，校方也將邀請街訪鄰居，一起路跑，一起為健康邁開步伐，向前奔跑。

林淑貞表示，橋義雖然是小校，但積極發展多項特色教育，各項競賽也都取得很好的成績，能見度與認同度都獲得家長肯定，今天路跑也感謝北斗警察志工協進會，送來2大箱的口罩，大大提升校園防疫的量能。

林淑貞說，今年橋義60歲生日，26日舉辦校慶活動，將邀請4百位校友，返回母校歡聚辦桌，也邀請大家一起到橋義共襄盛舉，當然最重要的是必須戴上口罩，保護自己，也保護別人，一起守護我們的健康。

小朋友奮力向前跑，跑得筋疲力盡，面目猙獰，但為了健康，腳步不敢停下來。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

北斗警察志工協進會，也送來2大箱的口罩，大大提升校園防疫的量能。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

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