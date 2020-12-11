埔鹽鄉許姓老翁今年5月騎車不慎與騎單車的七旬施姓老翁擦撞，施翁人車倒地傷重不治，許翁兒子一度頂替父親認罪，事後自首遭判處拘役50日。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

埔鹽鄉許姓老翁今年5月騎車不慎與騎單車的七旬施姓老翁擦撞，施翁人車倒地傷重不治，許翁兒子一度頂替父親認罪，事後自首遭判處拘役50日。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣埔鹽鄉許姓老翁今年5月騎車出門不慎擦撞一名單車騎士，騎士倒地傷重送醫不治，許翁當場驚慌失措，急電兒子到場，許男不忍父親年事已高還要面對司法究責，竟向隨後到場的員警說自己是肇事者，隔天深夜父子向警方自首，許翁遭依過失致死罪移送，冒名頂替的許男則遭彰化地院判處拘役50日，得易科罰金，仍可上訴。

根據判決書，今年5月5日傍晚約6點，許姓老翁騎機車準備回家，卻在埔鹽鄉成功路3段與大新路1巷巷口，與騎著腳踏車的71歲施姓老翁發生碰撞，人車倒地後傷重，送醫後仍宣告不治。

許翁見現場一片狼藉，趕緊打電話通知兒子，44歲許男到場後，一時失慮，竟向處理交通事故的員警，自稱為肇事者，並配合酒測、到警局製作談話紀錄等。

直到6日深夜，父子在家討論後，許翁內疚自責，決定與兒子在警方未發現冒名頂替案前，主動向警方自首，坦承頂替父親犯行後，近日遭法官判處如上刑度；至於許父撞死騎單車老翁一案，仍由檢警依過失致死罪偵辦中。

(中時 )