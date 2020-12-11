總爺藝文中心廠長宿舍咖啡館推出創新的香草口味碗粿。（薩圖爾精品咖啡提供／劉秀芬台南傳真）

位於台南麻豆的「總爺藝文中心」，原為日本明治製糖株式會社的「總爺工廠」及「本社」，濃濃的日本風建築庭園、寬廣的草皮，吸引懷舊、文青、親子遊客造訪，舊建築「廠長宿舍」裡的咖啡館，結合在地特色，推出近來推出香草、椒麻碗粿，再搭上香濃東山咖啡，成為遊客嘗鮮首選。

台南市文化局委外經營的「SATUR薩圖爾精品咖啡」，今年9月正式進駐總爺廠長宿舍，提供餐飲服務，為呈現當地特色兼具創新元素的料理，推出遠近馳名的道地小吃－麻豆碗粿，除了傳統「府城古早味」，還有「南義香草」、「巴蜀椒麻」口味，再以日本美濃燒盛盤，結合味覺視覺饗宴。

薩圖爾是台南在地業者，老闆陳毓宏自創品牌，銷售咖啡產品，在總爺藝文中心成立首家實體咖啡廳，規畫有咖啡用餐區、咖啡聞香區、商品販售區。店內除了販售各國精品咖啡，也與台南在地小農契作，特製的「柚花咖啡」其基底來自東山豆農，結合麻豆柚花淡雅清香，是店內的一大招牌。

民眾參觀廠長宿舍日式木造建築的傳統工藝後，在典雅靜謐的日式宿舍檜木香中，品嘗著精品咖啡，配上一口特色碗粿，絕對是最特別的文化體驗。

薩圖爾精品咖啡位於總爺藝文中心廠長宿舍內。（薩圖爾精品咖啡提供／劉秀芬台南傳真）

薩圖爾精品咖啡位於總爺藝文中心廠長宿舍內。（薩圖爾精品咖啡提供／劉秀芬台南傳真）

薩圖爾精品咖啡位於總爺藝文中心廠長宿舍內。（薩圖爾精品咖啡提供／劉秀芬台南傳真）

(中時 )