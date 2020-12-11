台中資訊展11日熱鬧展開，多個廠牌產品推出破盤優惠價，是搶便宜的好時機。(林欣儀攝)

為期4天的「2020中區資訊展」11日熱鬧展開，以「數位催化，智連未來」為主題，吸引超過百家廠商、250個攤位參展，台中市長盧秀燕也到場為活動開幕剪綵，她表示，台灣資訊產業能發展迅速，資訊月展覽活動功不可沒，此展覽為民眾選購新科技產品的重要平台。

主辦單位表示，今年資訊月活動是以體驗、科普的手法帶領民眾一窺科技發展全貌，藉以輕鬆進入5G時代，展區中參展廠商結合硬體設備、AI人工智慧與數位通訊、影音、車用電子產品等，並規畫主題政府區、電腦系統區、行動通訊區、智慧家電區、數位週邊區與車聯網專區共6大展區，預計吸引超過15萬參觀人次。

盧秀燕指出，台中市府重視會展產業，特別斥資58億元興建台中國際會展中心，預計2022年完工，將提供中部地區最大的展售平台，將協助業者拚經濟，提供中部最大的展售平台。

業者指出，最近適逢年終尾牙採購季，展場中提供各大知名3C品牌產品，且各品牌紛紛祭出破盤優惠價；主題館中展出數位進化大事件、例帶手機博物館等，並設立AR導覽員、超零售系統與自駕車展示；經濟部主題館則涵蓋運動科技、智慧防疫與沉浸娛樂、智慧生活等應用領域，將舉辦集章活動與線上抽獎。

除了價格下殺超優惠，資訊展中也舉辦各種活動、催買氣，主辦單位強調，每日前50名排隊入場者可憑號碼牌兌換美式咖啡，消費滿額並有機會抽到iPhone12、Switch主機等，另活動現場邀民眾捐血做公益、還有機會獲贈購物金。

台中市長盧秀燕(右三)為資訊月活動開幕剪綵，強調此活動對台灣資訊產業發展有相當幫助。(林欣儀攝)

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