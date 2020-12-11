長榮航空國內宅配電商平台–長榮樂e購繼日前推出「滿額分期輕鬆 GO」分期0利率的服務後，自12月14日至31日登場的「聖誕節限定專館」，加碼提供最低七折起之優惠。而首次推出時尚度爆表的「機能防護夾克」，上架開賣六天即全數銷售完畢，再創宅配電商平台新話題，為感謝消費者的支持，將於12月14日開放第二波預購。

長榮樂e購推出「機能防護夾克」親民的價格單件售價NT$1,230元，消息甫於官網曝光後，首發限量已火速售罄，因詢問度破表，12月14日將開放第二波預購，預計2021年2月下旬陸續出貨。

「機能防護夾克」兼具防疫與時尚潮流，特殊材質製作的布料具備輕量、防風、防潑水的功能，並通過歐規高等級有害因子阻隔穿透測試；獨特的接縫技術，有效阻擋液體滲透，帽簷延伸可拆式面罩，更可阻擋飛沫直接噴濺，中性風格簡約設計，穿著舒適有型，除了提供高規格的防護，也解決隔離衣用完即丟所造成的環保問題，

長榮樂e購電商平台商品分為長榮獨家、寰宇精品、消費電子、居家生活、美容保健、美食饗宴等六大類，品項超過1,200種。

此次「聖誕節限定專館」特別精選出各年齡層最想收到的聖誕禮物清單，並提供最低七折起的優惠，包括小朋友喜愛的長榮航空空服員小熊、年輕人追求流行的Hello Kitty藍牙小夜燈喇叭、Hello Kitty 時尚黑皮夾斜背包及適合長輩的Flexwarm飛樂思暖身帶。長榮航空無限萬哩遊會員還可使用哩程折抵商品價格，每1,000哩最高可折抵120元，最多可全數折抵消費金額，搭配日前推出的信用卡分期0利率的服務，讓您輕鬆便利地挑選聖誕節禮物。

長榮航空表示，除了聖誕節限定專館最低優惠七折起，全館另有兩件九折優惠，並提供最便民的不限金額免運費宅配到府、會員哩程折抵購物金及信用卡分期0利率三大優質服務，讓消費者在聖誕節、歲末年終前夕輕鬆居家宅購物，年底血拚送禮或犒賞自己就趁這一波。

(工商 )