泌尿科醫師歸家豪日前在節目上分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

一對50多歲的夫妻為慶祝結婚紀念日，到餐廳吃大餐慶祝，返家後在燈光美氣氛佳的情況下，兩人準備恩愛一番，怎料，這名人妻太猴急，丈夫尚未完全「準備好」，就一口氣的坐下去，導致丈夫生殖器骨折變形，送往急診後，醫師脫褲檢查驚呼，「我看到一條變形的茄子，呈現Z狀，還在發紫。」

泌尿科醫師歸家豪日前在節目《醫師好辣》上分享，某日的凌晨，他突然接到急診的會診通知，表示一名病患外陰部受傷，他便緊急趕往現場。怎料，到了診間看到一名50多歲的男子面有難色，不太好意思開口自己發生什麼事。事後在醫師追問之下，才得知他和妻子慶祝結婚紀念日，幾杯黃湯下肚後，心急的妻子一口氣跨坐到身上，但他尚未準備完全，導致下體骨折。

聽完病患主訴後，歸家豪脫下褲子檢查，結果畫面太震撼，讓他形容看見一條變形的茄子，「呈現Z字型，還發紫。」隨後立馬進行緊急手術，將所有血塊清除後止血，再把白膜重新縫合。不過歸家豪也說，這情況多少會影響往後性功能。

最後歸家豪也解釋，雖然說是生殖器骨折，但其實男性生殖器沒有骨頭，男性起生理反應是因為海綿體開始充血，而該病患的情況是經妻子這麼一坐，「啪」的一聲，白膜破裂，血液就從海綿體滲入皮膚下方和白膜之間，才會導致生殖器整根變成紫色。

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(中時新聞網)