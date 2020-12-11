美國總統大選由民主黨候選人拜登勝出，現任總統川普卻仍想透過法律戰翻盤，資深媒體人周玉蔻10日則在臉書斷言「川普翻盤成功率大增中」。對此，宅神今(11日)在臉書點名「綠營兩大老牌喜劇演員再度動感演出啦」，分別是周玉蔻和駐日代表謝長廷，他更形容「卡司堅強精彩可期！」

針對周玉蔻該臉書貼文，宅神在臉書寫下，「是翻甚麼盤啦，翻飛盤嗎？」明明各黨的法律專家說德州要告搖擺州違憲這件事情很離譜，成功機會相當低，之前才有一個訴訟被大法官退回，連之前川普提名的保守派大法官也不同意；他直言，「台派笑韓粉相信作票，結果自己舔美舔到到現在還相信拜登作票，是只會笑別人不會笑自己嗎？」

另方面，謝長廷日前回台、在台期間大陸外交部長王毅「恰巧」訪日，引發國民黨痛批謝怠忽職守；外交部次長田中光緩頰表示，謝長廷是自己請假回來，他應知道王毅會去日本，不過「謝代表是在11月4日請假，當時王毅行程還沒出來」、「沒有怠忽職守」。

宅神對此也痛批，當我們都沒有任何外交常識嗎？派你去日本，不是叫你建立國務院關係，而是叫你建立日本外務省關係啊。他強調，之前講過好幾次，「謝長廷在日本外交界和媒體界人緣很差，差到連大陸外長要訪日這麼大的事情，外務省竟然連提點他一下都沒有，而媒體圈也沒有任何人理他，連個暗示也不給，就導致他只有威風凜凜地在台灣橫行，但結果在日本吃了大虧」。

宅神臉書貼文。(取自宅神臉書)

(中時新聞網)