高雄北柴山發生不明槍擊案，一名男子獨攀時遭流彈打中左腳踝，血跡一路拖行。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

柴山東北角、東南角（紫色標記）各有一處軍方靶場，距離陳男受傷處至少1至2公里。（袁庭堯製圖）

爬山健行竟被流彈打穿腳踝，66歲陳姓男子11日早上10點獨攀高雄北柴山、行經「四顆榕」時疑似遭流彈打到左腳踝，登山鞋當場爆開，男子腳傷大量滲血還企圖自行步行下山，經山友協助求援送醫。據了解，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊今日上午確實有打靶訓練，是否流彈傷及登山民眾，仍待警方調查釐清。

市長陳其邁市長第一時間得知消息，已要求市警局會同軍方展開調查，雙方將在彈頭比對後，以實際證據釐清責任的歸屬。海軍也表示，將暫時停止在柴山的實彈演訓。

陳男今早獨自登柴山，行經「四顆榕」附近，聽到「碰」一聲後，左腳登山鞋後跟處隨即炸開，腳踝處劇痛流血，但他意識清楚，還企圖獨自負傷行走數百公尺，沿途地面留下大量血跡，經山友發現阻止、協助撥打119請求緊急救護。

消防局表示，接獲報案時山友表示陳男疑似摔傷，救護人員直接開車到「四顆榕」附近準備，直接循著地面明顯大量的血跡找到該名男子，現場緊急包紮止血後，立即轉送高醫處置。高醫初判，男子腳踝處疑似子彈造成穿刺傷，轉報警方處理。

警方表示，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊今日上午9點至12點確實有長、短槍射擊訓練。2000年11月也曾發生過，民眾登柴山遭軍方打靶流彈誤傷事件。警方目前尚在柴山現場鑑識採證中，尚未尋獲彈頭。

柴山有兩處軍方靶場，一處在西北角火牛營區，另一處則是東南角、忠烈祠後方，平時為海軍陸戰隊、特勤隊使用，陸軍偶爾也會來借用，用於步槍、衝鋒槍、手槍試射練習，兩處靶場距離陳男受傷處約1至2公里，子彈射程是否能到達這麼遠，仍有待鑑識釐清。

北柴山為熱門登山健行路線，山頭為軍事管制區，登山客無法直接穿越。「四顆榕」為高雄北柴山步道熱門景點，從龍泉寺起登不用一小時就能到達。平時登山客絡繹不絕，甚至24小時都有人入山健行。光天化日下發生疑似槍擊案，也讓山友人心惶惶。

(中時 )