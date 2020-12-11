嘉義縣公共汽車管理處新處長楊志雄11日宣誓就職，縣長翁章梁期許借重他的豐富學經歷，為縣公車營運帶來新氣象，楊志雄表示，因應嘉義縣人口高齡化及發展觀光，未來將增加復康車型，並配合推廣觀光線路。

翁章梁表示，楊志雄擁有國立成功大學機械工程學系碩博士學歷，曾任嘉義縣交通局科長，嘉義縣公車處副處長及代理處長，學經歷佳，代理處長期間領導有方，績效好。

嘉義縣長翁章梁（左）頒發佈達令給新任公車處長楊志雄。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣公車處位於嘉義市大雅路，停滿公車。（嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，嘉義縣正由傳統農業縣轉型為工農大縣，縣府財政拮据，但每年仍編列預算，補助公車處汰舊更新車輛、充實場站設施，期盼公車處能強化年長者及觀光客服務，提昇服務品質。

楊志雄指出，嘉義縣公車處是目前國內唯二公營客運業者，負責嘉義縣市公共交通輸運，客群有6成是長輩與學生，未來將優先採購無障礙車輛、增加復康車型，加強服務長者。

楊志雄表示，縣公車處以準點、安全、敬老、愛幼為服務宗旨，獎勵駕駛員對身障者、行動不便者的服務，並配合縣府推廣觀光軸線，行銷嘉義。

(中時 )