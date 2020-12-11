強勁的出口數據，以及新冠肺炎疫苖的樂觀進展，沖淡投資人對美國新紓困案延宕與國內第三波疫情的擔憂，周五南韓股市反彈收高，並創下自2019年11月以來維持最長的周線連升記錄。

周五南韓KOSPI指數收漲0.86%，為2,770.06點，扭轉前一日的收跌0.3%。本周韓股收漲1.41%，為連續第6周上漲。

受惠於晶片外銷持續暢旺，以及全球需求持續回升，南韓12月1～10日出口較去年同期大幅成長26.9%。

繼英國本周初開始施打輝瑞的新冠肺炎疫苖後，稍早前美國食品藥品監督管理局（FDA）的外部顧問委員會以壓倒性的多數表決通過，建議該衛生監管機關應該批准輝瑞新冠疫苖的緊急使用授權。

南韓周五新增689個新冠肺炎病例，改寫次高記錄，政府將動用軍隊在首爾首都地區協助第一線醫護人員應付染疫患者的激增。

外資今日賣超韓股1793億韓元。

韓元跌0.24%，收在1,090.3兌一美元。本周韓元兌美元匯率下跌0.75%，中止連漲5周的升勢。

(時報資訊)