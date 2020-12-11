遠東銀(2845)深耕數位金融，續成為首波上架「MyData數位化服務個人化」平台銀行後，攜手遠傳(4904)申請營運「開放銀行」第二階段業務，昨（10）日亦獲金管會核准，成為首家獲准的銀行，預計明年首季即可上線，為台灣「開放金融」奠定重要里程碑。

遠銀數位金融事業群副總經理戴松志表示，開放銀行的核心，是由客戶作主是否同意將原本屬於自己的個人資料、交易資料分享給第三方服務業者（TSP），為客戶帶來更客製化、個人化的金融服務，由於涉及客戶機敏資料，遠銀以積極謹慎態度慎選合作夥伴。

戴松志指出，由於攸關消費者權益，安全性至關重要，遠銀重視TSP業者資安及個資保護等風險管理能力。而「遠傳電信friDay理財+」獲ISO/IEC 27001資安標準及國際公正第三方安全認證，雙方決定攜手在符合安全規範下推出，共同鳴出開放銀行第一槍。

創新科技帶動全球金融業變革，顛覆以往提供金融服務形式。遠銀除超前部署、將Bankee社群銀行打造為開放平台，此次更攜手遠傳，成為台灣首家加入資料開放（Open Data）行列、並獲得開放銀行第二階段業務核准函的銀行，預計2021年首季即可上線。

遠銀表示，該行運用開放API技術，與「遠傳電信friDay理財+」APP串連客戶資料，提供更符合客戶安全需求的金融服務，預計可為「遠傳電信friDay理財+」客戶提供符合業務安全控管服務。

遠銀說明，透過「遠傳電信friDay理財+」APP用戶授權連結遠銀帳務，將存款帳戶與信用卡帳單整合在單一APP中，包括帳戶餘額、帳戶明細、信用卡帳單額度及消費明細，無須反覆開啟登入不同APP，透過友善易懂的操作介面化，即能輕鬆管理自身資產狀況。

(時報資訊)