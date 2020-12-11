中共軍機頻頻騷擾我防空識別區西南角，國防部副部長張哲平今天在立院備詢表示，如果中共派遣的是大型無人機，且對我們有攻擊敵意，會比照真飛機攔截、識別、摧毀。

台灣基進黨立委陳柏惟詢問，共軍如果穿越海峽中線，難道我們不能派無人機跟飛嗎？我們的無人機除了原先設定的戰略目標之外，有沒有回擊的規劃打算？對方都是戰鬥機偵搜機反潛機來飛行，如果有一天開始飛無人機，我們還派有人機嗎？

張哲平說，如果共軍的大型無人機對我們有攻擊敵意，我們會比照真飛機攔截、識別、摧毀。

今年10月22日上午，一架中共的無人機首度侵擾台灣西南防空識別區，我空軍則以雷達、飛彈持續監控。

張哲平又說，一切還是要看戰略態勢，如果共機不靠近我們的話，反應也不會這麼強烈，在我們反應過程中，越接近台灣本島就越積極處理，我們有各種不同兵力因應，最重要也會考慮成本效應。

根據「台灣西南空域」臉書粉絲專頁統計，中共軍機本月累計進入我空域10天，本月廣播驅離紀錄共計25次。

(中時 )