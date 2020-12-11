新冠肺炎疫情持續籠罩全球，許多國家再度祭出鎖國等嚴格管制措施，為填補暫停印尼移工來台所造成的勞動力與長照人力空缺，宜蘭縣政府11日表示，如有相關用人需求，可洽勞工處優先辦理本國勞工或其他國籍的移工媒合，如已入境的看護工因居家隔離或檢疫而造成照顧空窗，衛福部也已放寬這段期間的聘用條件，有需要的縣民可儘速洽詢。

宜蘭縣政府表示，中央流行疫情指揮中心已宣布自12月4日起至17日，全面暫停引進印尼移工來台工作兩周，考量到民眾實際需求及配合防疫措施，縣長林姿妙特別指示衛生局、勞工處等相關單位要特別注意民眾可能遇到的困難。

縣府表示，在疫情管制期間，民眾如有用人需求，可透過就業服務中心等公立就業服務機構，辦理專案媒合本國勞工，或選擇引進其他國籍的移工或承接已在國內的移工，也可撥打1955勞工專線洽詢相關勞工服務訊息。

林姿妙也同時提醒，如今疫情又進入另一波關鍵期，國內自12月1日起啟動「秋冬防疫專案」，強化「邊境檢疫」、「社區防疫」及「醫療應變」措施，請民眾及醫療院所配合落實。

(中時 )