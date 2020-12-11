暨大附中於11日舉辦創校62週年全校運動會，現場貴賓雲集，熱鬧非凡，附中特別請各班班級進場時，表演心目中的英雄，為開場帶來熱鬧的氣氛。還特別安排榮獲2020年教育部歌舞劇第一名的附中原青社，表演出冠軍舞碼、聯盟大學來自嘉義的南華大學演出「鼓鳴盛世」、「龍騰虎躍」、「牛鬥虎」三項曲目來祝賀、再加上氣勢磅礡的附中儀隊、樂隊、旗隊、標兵及旗手等十分精彩的開幕表演及組合，為現場帶來非常熱烈的氣氛。

學校特別安排2020年以來為表彰因為防疫、搶救自然環境或是默默在身旁守護大家的英雄們，藉由33個班級運動員以創意的方式演繹33位他們心中所認為的英雄們，同學們發揮高度創意，結合動作讓每一位英雄人物靈活呈現出來。

暨大附中表示，非常感謝老師的付出與指導，學生對外比賽成績相當優異，獲得多項全國第一的好成績，非常不容易。

校長張正彥表示，非常感謝老師及同學們為運動會帶來精采的表現，也非常感謝貴賓們親自到場為師生加油打氣。同時，也要感謝來自嘉義的結盟學校南華大學，特別演出「鼓鳴盛世」，祈求社會祥和、繁榮昌盛。今天運動會中包括了教職員工趣味競賽、學生趣味競賽、徑賽決賽、拔河比賽、童軍社表演、學生大隊接力及教職員工大隊接力等賽事活動，活動十分精彩。

張正彥期許所有參加的同學們，除了爭取各項表現外，更了解到運動與團隊合作的重要性，並為學校校史上留下美麗的歷史篇章。

(中時 )