台中市霧峰區福新路、乾溪路口，11日清晨發生公車撞上小貨車車禍，造成二人頭部外傷，意識清楚。30歲的公車司機，則無外傷，但頭暈，斷層掃描後，初步排除內出血狀況，目前觀察中。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市108號公車，11日上午5點30分，行經霧峰區福新路，福新橋前時，公車車頭攔腰撞上一輛小貨車，突然的撞擊讓公車擋風玻璃碎裂開，貨車上的豆渣灑了一地，公車30歲的林姓司機及小貨車57歲張姓駕駛及女乘客都頭部受傷送醫，幸傷勢都不重。

據悉，張男駕駛小貨車與一名女乘客載著豆渣，要送往牧場養牛，沿霧峰區乾溪路往南方向行駛，林男駕駛台中客運108號公車，沿福新路往東行駛，由於公車才剛從停車場發車，所以車上沒有乘客，當二車於福新橋前交會時，公車車頭撞上小貨車右側車身，當場公車前擋風玻璃裂開，貨車上的豆渣灑了出來。

台中市消防局救護車，到場後發現公車駕駛，頭暈、意識清楚，貨車駕駛及女乘客，頭上有擦傷，意識皆清楚，簡單包紮後將三名傷者送往亞大醫院治療，亞大醫院指出，公車司機到院時意識清楚，身體沒有明顯外傷，經安排X光、斷層掃描後，初步排除內出血狀況，目前持續觀察中。

台中市警局霧峰分局交通分隊表示，二車駕駛經酒測後，都為0.00MG／L，疑是為注意路況才肇禍，但貨車駕駛在乾溪路，是支線道路，路口紅綠燈閃紅燈，公車這側是主要道路，閃黃燈，行駛在支道車輛應先禮讓，主要道路車輛，貨車肇責較大。

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(中時 )