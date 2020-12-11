第三河川局加強河川疏濬工程，增加通洪斷面，圖為大安溪內灣堤段，疏濬情形。（第三河川局提供／黃國峰台中傳真）

加強中部地區河川河防安全，第三河川局與苗栗縣、台中市及南投縣政府合作，持續加強河川疏濬工程，除增加通洪斷面，以維持河防安全，還兼具供應國內混凝土骨材來源。

第三河川局指出，轄區包含大安溪、大甲溪及烏溪等水系，幅員廣闊，原109年度砂石疏濬目標量為478萬公噸，因應進口砂石短缺問題，今年提升目標量至641萬公噸，除增加通洪斷面，提升防洪安全目標外，同時兼顧增加供應國內混凝土骨材來源。

第三河川局表示，今年主要疏濬河段包括大安溪象鼻橋上游、內灣堤段、矮山堤段，大甲溪出海口段、松鶴段，及烏溪水系的貓羅溪、頭汴坑溪及北港溪等河段。統計截至今年10月底，轄區內疏濬總量已達634萬公噸，達年度目標量98.9％。

第三河川局強調，疏濬為河川治理重要手法之一，除增加通洪能力外，並可調整河道主深槽流路，對於易受水流攻擊之堤防基腳河段，採加強培厚高灘處理，以達護堤先護灘之治理方式，強化水利建造物防洪功效。

(中時 )