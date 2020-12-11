近來中共機艦頻擾台，台灣空軍戰機巡弋攔截警告，台海上空瀰漫緊張氣氛，成為熱門話題；台中市警察局超前部署，各分局網站傳遞「社區防空避難點」資訊，透過LINE可查詢最近避難地點。

警方指出，貼有黃色的「防空避難標誌」貼紙，寫有總容量、配置等資訊，是經過法定主管機關核定通過的防空避難地點，包括，社區大樓的地下室、活動中心等。

為使民眾便利得知公共建物防空避難地點，另加入中警為LINE好友（Line ID：@tcpb），點選防空避難設施查詢功能，按下位置資料即可直接顯示所在位置周邊5處可供避難地點及容納人數，還能以Google地圖導航規劃路線迅速前往避難處所避難。

除各分局網站公布台中市所有防空避難處所的位置，台中市警第五分局指出，民眾加入中警LINE好友，並協助於臉書、網站、媒體宣傳讓更多人隨時提高防空警覺，轄區、北屯區共計公布2500多筆，並依行政區分類供下載查詢。

台中市警第五分局呼籲，熟悉住家附近避難地點，到其他陌生的地方，也可透過手機LINE就立刻知道最近的避難地點。避難時把握緊急時刻、每分每秒，降底空襲損害、確保人民生命財產安全。

(中時 )