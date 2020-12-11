台中市府編列2021年總預算2100多億元，民進黨質疑包括明年1月將實施市民限定的新雙十公車、出國等預算，喊刪21億元，議長張清照主持政黨協商，包括藍綠陣營、無黨籍、無黨聯盟與會，副市長黃國榮出席政黨協商，民進黨抨擊市府傲慢，維護預算不見誠意，協商不成，下周一再議，請市府加強溝通。

台中市議會民進黨團總召陳世凱表示，議會已經給台中市府2、3天時間，針對有質疑的局處預算編列來向議會說明，但局處爭取動力不見說服議員的誠意，有些預算灌水嚴重。

「台中市府太傲慢了！」陳世凱指出，議會把關歲出方面刪除20幾億，包括公車補助經費，交通局在明年1月1日要新上路市民限定新雙十公車政策，市民使用市民卡搭公車，一年可以省6億元，理在明年度總預算減少編列6億元，交通局並未刪減，議會刪預算有其合理性。

陳世凱說，公車新制上路後，如果經費不足再來追加，此外，專家評估疫情要到明年底才會緩和，市府各局處仍然編列出國考察等預算，刪除有其正當性，明年編列2100億預算，提出刪減21億，只刪1％。

台中市議會國民黨團書記長陳政顯指出，明年度預算民進黨提出的21億預算，要求市府相關局處來說明，但沒有看到各局處有積極性的動作，希望市府相關當事人盡速來議會釋疑，為自己預算爭取維護，認真向議會說明。

市府表示，台中市2021年總預算舉債近8年最低，將持續加強財政控管，讓每分預算發揮最大效益，2021年預算以教育科學文化支出居首位，社會福利支出其次，兩者歲出與2020年相較，均成長最多者，顯示市府對教育文化與社福重視。

交通局表示，因應捷運通車，交通路網整體規畫調整後，原由家長接送就學的學生改搭乘捷運，預估將衍生公車轉乘需求增加，導致補貼款增加，市府推出市民限定優惠政策，可能吸引原居住台中未入籍民眾，衍生潛在新增補貼需求。

為鼓勵民眾乘車，市府提供非市民使用電子票證乘車，基本里程(8公里內)全票20元可享5元優惠。因新政策實施後，民眾使用狀況尚無法精確估算。交通局持續滾動式檢討市民限定政策實施情形，並視經費實際支用狀況適時調整後續年度預算，使市庫經費更有效應用。

對議員質疑「台中雙十公車優惠新制」綁卡作業12月1日開跑，新制排除外縣與外國人，省下6到8億元，市府編列的30億補助預算該砍6億元，以後再做滾動式調整。

市長盧秀燕日前在議會答詢強調，即使30億用完，也表示市民愛搭公車，以前搭公車到谷關60元，現在只要10元，「我們把給市民補貼變大了，大很多！」

(中時 )