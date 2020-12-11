美國即將進行政權交替，中國外長王毅11日提出三點向美方呼籲，應反思近幾年兩國關係陷入低谷的教訓，重建中美關係健康穩定發展的戰略框架。

大陸央視報導，王毅表示，當前，中美關係又來到一個新的歷史關頭，雙方有必要從兩國人民的根本利益出發，從世界各國的共同福祉考慮，總結兩國建交以來互利合作的經驗，反思近幾年兩國關係陷入低谷的教訓，重建中美關係健康穩定發展的戰略框架。雙方應當為此相向而行，共同努力。

一是重開對話。溝通對話是正確理解彼此戰略意圖和內外政策的有效途徑，中方願意同美方開啟各層級、各領域平等對話，進行坦誠、深入、建設性交流。力爭求同存異，穩妥管控分歧。

二是重啟合作。互利合作是兩國關係的「壓艙石」和「推進器」。當前雙方應就抗疫開展協調合作，共同戰勝疫情。同時，也有責任就全球經濟、氣候變化、反恐、網絡等重大問題加強溝通，努力為全球和平穩定以及世界經濟復甦提供更多公共產品。

三是重建互信。互信是兩國關係健康穩定發展的前提，而信任要建立在客觀和理性的基礎之上。美方應端正對華戰略認知，不把中國視為威脅，以積極和建設性心態看待中國的發展。我們始終相信，只要秉持客觀理性態度，不斷增進彼此了解和利益交融，就一定能夠找到一條不同社會制度、不同文化背景國家在這個星球上的和平共處之道。

(工商 )