工業電腦龍頭研華（2395）11日宣布由越南子公司與越南最大集團VinGroup旗下專責智慧電動巴士的VinBus完成策略性合作簽約，雙方將共同發展智慧電動巴士管理系統，VinBus智慧電動巴士將成為未來越南首款搭載AIoT技術的大眾交通運輸工具。

根據雙方協議，研華越南子公司將與VinBus共同推動並相互支援此智慧電動巴士管理系統，包含車隊管理、候車管理、路線管理、乘客訊息管理、ADAS行車安全系統、駕駛行為管理、電動車電池管理、乘客Wi-Fi連網服務等。

此外，上述所有功能皆基於研華TREK智慧巴士解決方案，包含車載電腦運算平台、AI智能影像ADAS系統、工業網通系統，及影像推播與顯示系統。

研華越南子公司總經理Do Duc Hau表示，與VinBus簽約不僅確認雙方策略性的長期合作承諾，更將發揮彼此於品牌、信譽、產品、解決方案的綜效，有信心藉由研華的多樣且專業的物聯網解決方案，將可有效協助VinBus智慧電動巴士管理系統發展。

VinBus副總經理Nguyen Van Thanh指出，VinBus在評估合作夥伴時，將品質與效率作為首要考量條件，研華不僅為全球工業物聯網與車聯網領導業者，並擁有近40年的豐富產業與運營經驗，VinBus確信與研華合作，將可為VinBus在智慧電動巴士管理系統的運作，提供全方面的解決方案。

據了解，研華與VinBus專案將從河內開始導入第一階段的智慧電動巴士，後續可望在全越南導入此應用方案。此外，該案也是全東南亞首個完整導入的智慧電動巴士應用典範，公司看好未來此應用將複製至亞洲及全球市場。

(工商 )