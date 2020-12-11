51歲八點檔女星梁佑南曾參加過選美比賽，是演藝圈著名的美魔女，她和老公方明達結婚27年，育有2子1女，其中還有一對龍鳳胎，超會生的基因讓不少媽媽都十分羨慕，而她日前也首度提到此事，認為自己是容易受孕的體質，至今曾懷孕過4次，但最後只保住3個孩子。

梁佑南坦言，當年生完龍鳳胎之後，只隔了半年她再度中獎，且第二胎又是雙胞胎，然而第二胎她只保住了兒子，後來又懷孕兩次都不幸流掉，其中一胎是子宮外孕，期間她在上廁所時下體突然一陣痛，沒想到低頭一看，發現整個馬桶都是血，嚇得她立刻求助醫生。

由於那段日子太煎熬，梁佑南坦言，她現在只要聽到懷孕兩個字就會嚇到，她認為容易懷孕都要歸功給家中的「床單」，「我發現只要睡新床單，我就懷孕，幾次都是這樣！」

因此現在她只要換床單，都會先給別人睡過，自己再拿回來睡，希望能破除床單魔咒，幾次下來也都意外奏效，再也沒有傳出懷孕消息。

(中時新聞網)