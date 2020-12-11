有學者表示，可能會因為此地震導致未來2至3年有發生強震的可能，對此，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，此地震序列截至今天早上為止，共有3個有感餘震、8個無感餘震，至於是否會是百年強震的前兆？他說，要注意地震發生的提醒很好，但如果百年大震即將發生，如以這樣的想法推測有很大的落差，畢竟至今皆難以預估地震。

至於有民眾說在地震前夕有聽到地鳴，陳國昌說，震央在海域的地震要發生地鳴相當困難，首先傳到陸地時高頻波會被地層吸收，剩下低頻波儘管搖晃程度激烈，實際破壞力卻比較小。

陳國昌指出，因為此次地震深度較深，因此示警範圍較廣，才會導致連中部地區震度也達4級，但各地搖晃秒數不一，如宜蘭搖晃40餘秒，基隆、新北、台北、桃園等地則搖晃30餘秒，中南部地區可能僅有10餘秒，主要是因為有感地震只要2級民眾就有感，而中南部地區的加速度較小所致。

(中時 )